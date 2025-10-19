Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% – звіт ООН

За дев’ять місяців 2025 року кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає «Главком».

Згідно з даними місії, лише у вересні загинули щонайменше 214 цивільних осіб, а ще 916 отримали поранення. При цьому 69% жертв припадає на прифронтові райони, зокрема Донецьку та Херсонську області. ООН також зафіксувала посилення атак на енергетичну інфраструктуру України в вересні, що продовжувалося й у жовтні.

Раніше повідомлялось, що нова хвиля ракетних обстрілів та ударів дронами далекого радіусу дії з боку Росії продовжує тривожну тенденцію зростання кількості жертв серед мирного населення України у 2025 році. За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих та поранених цивільних осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року майже на 50%.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок наймасштабнішої російської атаки на Львівщину зросла до п'яти осіб. Усі вони – члени однієї родини, будинок якої був повністю зруйнований в одному з сіл Лапаївської громади.