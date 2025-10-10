Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України

Москва прагне зламати дух українців, три роки завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. Про це повідомляє «Главком».

У 2022 році російські ракети вперше уразили українську енергосистему, зануривши у темряву десятки міст. 10 жовтня 2022 року російські війська завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України, а також наймасовішого на той час ракетного удару по всій території України.

Окупанти застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БпЛА типу Shahed-136. Тоді від обстрілів загинули 23 особи, 105 – було поранено.

Варто зазначити, що за час великої війни атаки на критичну інфраструктуру стали символом російського терору. Москва намагається використати удари по енергетиці, щоб зламати дух українців.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

До слова, за вказівкою «Укренерго», на території Сумщини введено графіки аварійних відключень. Причиною застосування графіків аварійних відключень є наслідки російської атаки на енергетику.