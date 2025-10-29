Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 29 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

29 жовтня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник дванадцять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив п'ятнадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили шість атак ворога у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Наразі бої точаться у трьох локаціях.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 20 атак противника у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Ще шість бойових зіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив шість наступальних дій поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу
