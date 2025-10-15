Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
Наслідки удару по будинку в Ніжині
фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

На цей час відомо про двох постраждалих

Російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено.

«Інформація уточнюється. На місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається», – каже він.

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина обстріл безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Вінниччину атакували ворожі БпЛА
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру
27 вересня, 02:41
Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
28 вересня, 09:06
Масштабна пожежа в Одесі після влучань
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
2 жовтня, 03:47
Обставини та деталі атаки з'ясовують відповідні служби
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
2 жовтня, 07:54
Наразі на підприємстві триває евакуація працівників
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
3 жовтня, 12:04
Окупанти атакували Чернігів
У Чернігові після влучань виникли пожежі
4 жовтня, 03:42
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
5 жовтня, 06:24
Окупанти обстріляли Суми
Атака на Суми: є постраждала, руйнування та пожежа
13 жовтня, 01:42

Події в Україні

Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
Створення Одеської міської військової адміністрації, масштабні відключення світла. Головне за 15 жовтня
Створення Одеської міської військової адміністрації, масштабні відключення світла. Головне за 15 жовтня
Аварійні відключення світла запроваджено майже в усіх областях
Аварійні відключення світла запроваджено майже в усіх областях
Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні
Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua