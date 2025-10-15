Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених

Наслідки удару по будинку в Ніжині

На цей час відомо про двох постраждалих

Російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено.

«Інформація уточнюється. На місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається», – каже він.

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.