Після ударів РФ «Укрзалізниця» змінює графік і маршрути поїздів

Російські обстріли спричинили збої на Ніжинському напрямку — частина рейсів затримується, інші тимчасово не курсують

Після нічних атак РФ «Укрзалізниця» повідомила про перебої в русі поїздів. Компанія змінила маршрути низки рейсів і тимчасово скасувала кілька приміських напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У ніч проти 8 жовтня через російські атаки на Ніжинському напрямку відбулися зміни в роботі залізничного транспорту.

Зокрема, за зміненими маршрутами нині рухаються потяги №46 Ужгород – Харків, №113 Харків – Львів, №786 Київ– Терещенська, №116 Київ – Суми, №779 Суми – Київ та №787 Терещенська – Київ. Крім того, рейси №143/144 Суми – Львів і №45/46 Ужгород – Харків затримуються приблизно на дві години.

Тимчасово скасовано кілька приміських поїздів, зокрема №6901 Носівка – Київ (Північна), №6903 Ніжин – Київ-Волинський, №6907 Ніжин –Київ (Північна), №6909 Ніжин –Київ (Північна) та №6674 Немішаєве – Святошин. Також зміни торкнулися регіональних маршрутів: поїзд №895 Конотоп – Фастів і №892/891 Фастів – Славутич тимчасово курсують за оновленим графіком.

Російська атака дронами по залізничній інфраструктурі сталася вдень 7 жовтня на перегоні між станціями Носівка та Ніжин у Чернігівській області. Саме цей напрямок є частиною важливої гілки, що сполучає Чернігів із Києвом та Сумами. Вибухи пошкодили елементи колії, через що рух потягів довелося частково призупинити.

