Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Обухові (фото)

Будинок, пошкоджений дроном, в Обухові. 3 квітня 2026 року

Під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію з місцевих пабліків.

Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань та наявності постраждалих поки не надходила.

Мешканців міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не поширювати фото чи відео з місця події, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10:16 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих БпЛА та ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К.