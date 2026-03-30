«А ви так вмієте?». Мадяр відреагував на заяву глави Rheinmetall про українські дрони

Мадяр зазначив, що українські дрони – це революція війни

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами», пише «Главком».

«Ви праві, пане Армін Паппергер, нехай і через крик душі. Волелюбний український Птах – це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот. І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї «кухонними лайном та палками», – зазначив Бровді.

Водночас Мадяр згадав і те, що українські дрони днями вразили ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці.

«Окрім іншого – це «хмарний» комбінат, який неможливо зупинити, розтрепавши ракетою чи безпілотниками ж, як Усть-Лугу. А швидкість ітерацій вимірюється махами. Гігантизм динозаврів, що панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна. А Ви так вмієте?», – написав військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками з 3D-принтерами». Відповідаючи на запитання «Главкома» Зеленський зауважив, «якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall».

Зауважимо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

До слова, засновник компанії Taf Drones Олександр Яковенко оприлюднив відкритий лист до гендиректора німецького концерну, в якому розкритикував європейський оборонний істеблішмент за нерозуміння сучасної війни та навів приголомшливу статистику ефективності українських дронів.