«А ви так вмієте?». Мадяр відреагував на заяву глави Rheinmetall про українські дрони

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua

Мадяр зазначив, що українські дрони – це революція війни

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами», пише «Главком».

«Ви праві, пане Армін Паппергер, нехай і через крик душі. Волелюбний український Птах – це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот. І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї «кухонними лайном та палками», – зазначив Бровді.

Водночас Мадяр згадав і те, що українські дрони днями вразили ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці.

«Окрім іншого – це «хмарний» комбінат, який неможливо зупинити, розтрепавши ракетою чи безпілотниками ж, як Усть-Лугу. А швидкість ітерацій вимірюється махами. Гігантизм динозаврів, що панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна. А Ви так вмієте?», – написав військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками з 3D-принтерами». Відповідаючи на запитання «Главкома» Зеленський зауважив, «якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall».

Зауважимо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

До слова, засновник компанії Taf Drones Олександр Яковенко оприлюднив відкритий лист до гендиректора німецького концерну, в якому розкритикував європейський оборонний істеблішмент за нерозуміння сучасної війни та навів приголомшливу статистику ефективності українських дронів.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

