Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тис. (відео)

Екіпажі підрозділу «Стрікс» знищили дорогий та рідкісний російський дрон «Скат 450М»

Українські захисники приземлили дорогу та дефіцитну «пташку» окупантів. На одному з напрямків фронту знищено рідкісну модель російського дрона вартістю $400 тис. Про це повідомив підрозділ, оприлюднивши відповідне відео, інформує «Главком».

Українські воїни повідомляють, що йдеться про дефіцитну модель «Скат 450М», яку РФ використовує для глибокої розвідки.

Вартість такого комплексу - близько $400 тисяч. pic.twitter.com/1nWng36UXn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2026

Що відомо про ціль?

«Скат 450М» – це модернізована версія розвідувального дрона, яка відрізняється покращеною оптикою та здатністю працювати в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Знищення такого апарата – це не лише фінансовий удар по РФ.

Оскільки «Скат 450М» виготовляється в обмеженій кількості та містить дефіцитні іноземні компоненти, кожна втрата для ворога є непоправною.

За всю годину повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити лише від 10 до 20 одиниць таких бортів ворога.

«Главком» писав, що Військово-морські сили Збройних сил України завдали чергового удару по морських спроможностях ворога. В районі стратегічно важливої Тендрівської коси, що у північній частині Чорного моря, українські захисники знищили катер російських загарбників.

Сили оборони України продовжують методично нищити авіацію та логістику ворога. У ніч на 17 лютого 2026 року в окупованому Криму було уражено дефіцитний російський корабельний вертоліт Ка-27. Окрім того, під прицільний вогонь потрапили три стратегічно важливі пункти управління безпілотниками.

Також безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.