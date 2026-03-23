Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тис. (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Росіяни використовують дрон «Скат 450М» для глибокої розвідки
фото: скрин з відео

Екіпажі підрозділу «Стрікс» знищили дорогий та рідкісний російський дрон «Скат 450М»

Українські захисники приземлили дорогу та дефіцитну «пташку» окупантів. На одному з напрямків фронту знищено рідкісну модель російського дрона вартістю $400 тис. Про це повідомив підрозділ, оприлюднивши відповідне відео, інформує «Главком».

Українські воїни повідомляють, що йдеться про дефіцитну модель «Скат 450М», яку РФ використовує для глибокої розвідки.

Що відомо про ціль?

«Скат 450М» – це модернізована версія розвідувального дрона, яка відрізняється покращеною оптикою та здатністю працювати в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Знищення такого апарата – це не лише фінансовий удар по РФ.

Оскільки «Скат 450М» виготовляється в обмеженій кількості та містить дефіцитні іноземні компоненти, кожна втрата для ворога є непоправною.

За всю годину повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити лише від 10 до 20 одиниць таких бортів ворога.

«Главком» писав, що Військово-морські сили Збройних сил України завдали чергового удару по морських спроможностях ворога. В районі стратегічно важливої Тендрівської коси, що у північній частині Чорного моря, українські захисники знищили катер російських загарбників.

Сили оборони України продовжують методично нищити авіацію та логістику ворога. У ніч на 17 лютого 2026 року в окупованому Криму було уражено дефіцитний російський корабельний вертоліт Ка-27. Окрім того, під прицільний вогонь потрапили три стратегічно важливі пункти управління безпілотниками. 

Також безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.

