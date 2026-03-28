Ворог атакував Миколаївщину: вісім поранених, з них сім – діти

Увечері, 28 березня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

«Було поранено восьмеро людей, з них семеро діти. Всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога», – написав Кім.

Нагадаємо, 28 березня, російський снаряд влучив у житловий будинок на Сумщині. Від ворожого удару загинула 20-річна Даша Сергієнко. Її молодша сестра – шестирічна Євгенія перебуває у лікарні у тяжкому стані.

До слова, 28 березня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення.

Противник завдав 75 авіаційних ударів – скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.