Ворог атакував Миколаївщину: вісім поранених, з них сім – діти

Іванна Гончар
Окупанти атакували Миколаївщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Увечері, 28 березня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

«Було поранено восьмеро людей, з них семеро діти. Всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога», – написав Кім.

Нагадаємо, 28 березня, російський снаряд влучив у житловий будинок на Сумщині. Від ворожого удару загинула 20-річна Даша Сергієнко. Її молодша сестра – шестирічна Євгенія перебуває у лікарні у тяжкому стані. 

До слова, 28 березня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення.

Противник завдав 75 авіаційних ударів – скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

