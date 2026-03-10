Головна Світ Політика
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
За оцінками експертів, іранські Shahed коштують $20-50 тис., тоді як українські дрони-перехоплювачі – ще дешевші
Адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію, але після атак іранських дронів змінила позицію

Україна майже сім місяців тому запропонувала Сполученим Штатам технології для перехоплення іранських дронів типу Shahed, однак адміністрація президента США Дональда Трампа тоді відхилила цю ініціативу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, українські офіційні особи підготували спеціальну презентацію для американського керівництва. У ній пояснювалося, як українські технології протидії безпілотникам можуть допомогти захистити американські війська та союзників США на Близькому Сході.

Тоді адміністрація Трампа не підтримала цю пропозицію. Однак минулого тижня Вашингтон був змушений переглянути свою позицію після різкого зростання кількості атак безпілотників, які здійснювалися Іраном. За словами двох американських чиновників, відмова від української пропозиції нині розглядається у Вашингтоні як одна з найбільших тактичних помилок адміністрації з моменту початку бомбардувань Ірану 28 лютого.

Недорогі іранські безпілотники стали причиною загибелі семи американських військовослужбовців. Водночас перехоплення цих дронів коштує США та їхнім союзникам у регіоні мільйони доларів.

Україна має значний практичний досвід боротьби з дронами Shahed, які Росія масово закупила в Ірану та використовує у війні проти України під назвою «Герань». Українські інженери створили недорогі дрони-перехоплювачі, а також додаткові сенсори та інші системи протиповітряної оборони для боротьби з такими цілями.

Як зазначає Axios, під час закритої зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу використати українські технології для посилення безпеки США та їхніх союзників. У презентації, яку показали американському керівництву, містилася карта Близького Сходу та попередження: «Іран удосконалює конструкцію безпілотника Shahed для одностороннього нападу».

Крім того, українська сторона пропонувала створити спеціальні «центри боротьби з дронами» у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки.

Однак, як зазначають співрозмовники видання, тоді команда Трампа не зробила жодних практичних кроків для реалізації цієї ідеї. Частина представників адміністрації розцінила презентацію як спробу Києва зайнятися саморекламою. «Ми вирішили, що це просто Зеленський у своєму репертуарі. Хтось вирішив не купуватися на це», – заявив один із чиновників.

У підсумку ситуація змінилася: минулого тижня США офіційно звернулися до президента України з проханням допомогти у боротьбі з безпілотниками. За оцінками експертів, іранські дрони Shahed коштують приблизно від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Українські дрони-перехоплювачі, розроблені для їх знищення, обходяться ще дешевше.

Українська сторона також пропонувала США партнерську модель співпраці. Зокрема, Київ був готовий надати американській стороні доступ до виробництва та технологій безпілотників і систем боротьби з ними.

Нагадаємо, що починаючи з 28 лютого Сполучені Штати завдали ударів по більш як 5 тис. цілям на території Ірану. Центральне командування збройних сил США заявило, що під удар потрапили місця розташування пускових установок для балістичних ракет, систем ППО, об’єкти Корпусу вартових ісламської революції. 

