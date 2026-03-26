На Київщині неочищені стічні води стікають у річку Буча: за справу взялися екологи

Екологи закликали мешканців Бучі та Ірпеня долучитися до спільних зусиль з охорони довкілля

Інспектори з охорони навколишнього середовища про виявлені порушення повідомили поліцейським

На Київщині виявлено факт витоку неочищених стічних вод у водний об’єкт у Бучанському районі. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу, інформує «Главком».

«Під час обстеження за координатами 50.5375262, 30.2312418 виявлено бетонований колодязь, з якого відбувається витік неочищених стічних вод на рельєф місцевості з подальшим потраплянням у водний об’єкт – річку Буча. Зазначений факт може свідчити про ознаки порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів», – йдеться у повідомленні.

Інспектори з охорони навколишнього середовища відібрали зразки ґрунту та проби поверхневих вод у водоймі для проведення лабораторних досліджень. Про виявлені порушення повідомили поліцейським.

Інспектори з охорони навколишнього середовища відібрали зразки ґрунту для проведення лабораторних досліджень

Екологи закликали мешканців Бучі та Ірпеня долучитися до спільних зусиль з охорони довкілля.

«Просимо громадян оперативно інформувати інспекцію про будь-які відомі факти порушень природоохоронного законодавства, що мають місце на території Бучанського району, як фізичними, так і юридичними особами, а також у випадках бездіяльності або порушень з боку органів місцевого самоврядування. Зі свого боку інспекція забезпечить невідкладне реагування в межах визначених повноважень. За кожним фактом порушення будуть вжиті заходи державного нагляду (контролю) з метою притягнення винних осіб до відповідальності та усунення негативних наслідків для довкілля», – йдеться у повідомленні.

Офіційні звернення від жителів району приймають за адресою:

м. Київ, вул. Солом’янська, 1, поверх 8

тел. +380 (44) 209 12 56, +380 (67) 430 79 03

пошта: [email protected].

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва зафіксували масовий мор риби. Екологічне лихо сталося на озері Горащиха – одній із найпопулярніших водойм зони відпочинку Пуща-Водиця.