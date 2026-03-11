Головна Країна Події в Україні
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
Ворожий безпілотник скинув вибухівку на мирних жителів
фото: Oleksandr Prokudin

Росіяни поцілили у громадський транспорт безпілотником

У Херсоні звичайний рейс маршрутки перетворився на криваву пастку. Ворожий безпілотник скинув боєприпас просто в той момент, коли в салоні перебували мирні мешканці. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує «Главком».

«Опівдні російські терористи в черговий раз цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона», – пише Олександр Прокудін.

У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото) фото 1
фото: Oleksandr Prokudin

За попередніми даними, постраждало вісім людей. 

На місці трагедії працювали екстрені служби, медики госпіталізували постраждалих із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями кінцівок.

У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото) фото 2
фото: Oleksandr Prokudin

«Главком» писав, російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Краматорську, застосувавши фугасні авіаційні бомби. У місті зафіксовано значні руйнування. Мер міста повідомив, що вибухи пролунали в різних районах Краматорська, спричинивши пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та транспортних засобів. У кількох районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням та зв'язком через пошкодження ліній електропередач.

Нагадаємо, уночі та вранці 10 березня російські загарбники вдарили дронами по Холодногірському районі Харкова. Повідомлялося про чотирьох поранених, пошкоджено будинки та господарські споруди.

поранення дрон ворог Херсон

