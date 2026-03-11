У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
Росіяни поцілили у громадський транспорт безпілотником
У Херсоні звичайний рейс маршрутки перетворився на криваву пастку. Ворожий безпілотник скинув боєприпас просто в той момент, коли в салоні перебували мирні мешканці. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує «Главком».
«Опівдні російські терористи в черговий раз цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона», – пише Олександр Прокудін.
За попередніми даними, постраждало вісім людей.
На місці трагедії працювали екстрені служби, медики госпіталізували постраждалих із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями кінцівок.
«Главком» писав, російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Краматорську, застосувавши фугасні авіаційні бомби. У місті зафіксовано значні руйнування. Мер міста повідомив, що вибухи пролунали в різних районах Краматорська, спричинивши пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та транспортних засобів. У кількох районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням та зв'язком через пошкодження ліній електропередач.
Нагадаємо, уночі та вранці 10 березня російські загарбники вдарили дронами по Холодногірському районі Харкова. Повідомлялося про чотирьох поранених, пошкоджено будинки та господарські споруди.
