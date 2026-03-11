У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)

Росіяни поцілили у громадський транспорт безпілотником

У Херсоні звичайний рейс маршрутки перетворився на криваву пастку. Ворожий безпілотник скинув боєприпас просто в той момент, коли в салоні перебували мирні мешканці. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує «Главком».

«Опівдні російські терористи в черговий раз цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона», – пише Олександр Прокудін.

фото: Oleksandr Prokudin

За попередніми даними, постраждало вісім людей.

На місці трагедії працювали екстрені служби, медики госпіталізували постраждалих із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями кінцівок.

фото: Oleksandr Prokudin

