Вперше за три дні у столиці оголошена повітряна тривога (карта)

У небі активізувалась ворожа авіація

У більшості областей України лунають сирени. У деяких регіонах загрози ракетного удару не було вже кілька днів. Зокрема, на Київщині повітряну тривогу оголошували останній раз 8 серпня.

Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації. У небо Білорусі піднялись три винищувачі. Також повідомляють про виліт ракет з Криму.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях:

Київська;

Житомирська;

Вінницька;

Чернігівська;

Полтавська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Луганська;

Херсонська;

Сумська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Тернопільська;

Рівненська;

Волинська;

Львівська;

Закарпатська;

Чернівецька.

Зазначимо, що рашисти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами «Калібр» із Чорного моря. Також зберігається загроза ракетного удару з авіації.

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.