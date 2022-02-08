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    Всесвітньовідомий бренд Hugo Boss зняв рекламу у Києві (відео)

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    У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді та Лора Геррієр - Всесвітньовідомий бренд Hugo Boss зняв рекламу у Києві (відео)
    У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді та Лора Геррієр
    фото скріншот відео

    Над зйомками відео працювала київська команда

    Німецький дім моди Hugo Boss знімав рекламний ролик для парфумів у Києві. Про це повідомляє The Village.

    Над відео працювала київська команда Family Production. У компанії розповіли, що у відео намагалися відтворити поверхню Марса та збудувати нічний клуб у формі двадцятиметрової ротонди. Вони додали, що надихались футуристичною естетикою з фільму «Той, що біжить по лезу 2049» режисера Дені Вільньова.

    У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді («Ейфорія») та Лора Геррієр («Голлівуд», «Людина-павук: Повернення додому»). Режисером відео став Марко Престіні.

    До слова, іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі. Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою

    Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

    Теги: Київ реклама мода
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    Всесвітньовідомий бренд Hugo Boss зняв рекламу у Києві (відео)