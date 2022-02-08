Всесвітньовідомий бренд Hugo Boss зняв рекламу у Києві (відео)
Над зйомками відео працювала київська команда
Німецький дім моди Hugo Boss знімав рекламний ролик для парфумів у Києві. Про це повідомляє The Village.
Над відео працювала київська команда Family Production. У компанії розповіли, що у відео намагалися відтворити поверхню Марса та збудувати нічний клуб у формі двадцятиметрової ротонди. Вони додали, що надихались футуристичною естетикою з фільму «Той, що біжить по лезу 2049» режисера Дені Вільньова.
У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді («Ейфорія») та Лора Геррієр («Голлівуд», «Людина-павук: Повернення додому»). Режисером відео став Марко Престіні.
До слова, іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі. Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою
Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.