Всесвітньовідомий бренд Hugo Boss зняв рекламу у Києві (відео)

У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді та Лора Геррієр

Над зйомками відео працювала київська команда

Німецький дім моди Hugo Boss знімав рекламний ролик для парфумів у Києві. Про це повідомляє The Village.

Над відео працювала київська команда Family Production. У компанії розповіли, що у відео намагалися відтворити поверхню Марса та збудувати нічний клуб у формі двадцятиметрової ротонди. Вони додали, що надихались футуристичною естетикою з фільму «Той, що біжить по лезу 2049» режисера Дені Вільньова.

У рекламі парфумів знялися актори Джейкоб Елорді («Ейфорія») та Лора Геррієр («Голлівуд», «Людина-павук: Повернення додому»). Режисером відео став Марко Престіні.

До слова, іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі. Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою

Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.