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«Усі позиції зайняли жінки». Герега розказала, як війна змінила кадрову ситуацію в «Епіцентрі»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Усі позиції зайняли жінки». Герега розказала, як війна змінила кадрову ситуацію в «Епіцентрі»
Герега Галина: Дефіцит кадрів, спричинений війною (призов та еміграція співробітників), не дає змоги підсилити бізнес
фото: скриншот відео

«До нещодавнього відкриття нового ТРЦ під Києвом не вдалося набрати 100 навіть співробітників»

На даний час більше 4 тис. співробітників «Епіцентру» перебувають на службі в ЗСУ. До того ж, є декілька торгових центрів, де всі позиції зайняті жінками. Про це співвласниця компанії «Епіцентр К» Галина Герега розповіла в ході свого виступу на заході «Бізнес і війна».

«Наразі більше 4000 наших співробітників знаходяться у війську. Вже є декілька ТЦ «Епіцентр», де всі позиції зайняті жінками. Ми навчили їх керувати вантажівками, навантажувально-розвантажувальною технікою та ще багато чого», – повідомила Герега.

За її словами, дефіцит кадрів, спричинений війною (призов та еміграція співробітників), не дає змоги підсилити бізнес. Галина берега навела приклад, як до нещодавнього відкриття нового ТРЦ Green Gallery під Києвом не вдалося набрати 100 співробітників при наявності 450 створених робочих місць.

Нагадаємо, Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі. 

Раніше «Главком» повідомляв, що 27 грудня 2017 року Галина Герега купила квартиру площею 888,5 кв. м у Києві вартістю 21,5 млн грн. Іще бізнесменка володіє нерухомістю в Іспанії. Зокрема, у 2017 році придбала житло і земельну ділянку загальною площею 3,1 тис. кв. м за 62,1 млн грн; у 2018 році у неї також з’явилися ділянка з житлом загальною площею 1,3 тис. кв. м вартістю 30,5 млн грн.

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Теги: війна кадрові зміни бізнес еміграція

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