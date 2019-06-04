Вулицю Костьольну перекриють на добу через проведення свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух транспорту буде заборонено з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня

9 червня з 10:00 до 22:00 у центрі столиці вже традиційно триватиме Свято вулиці Костьольної – День франкофонії. Таку ініціативу підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації для змістовного дозвілля киян та укріплення міжнародних культурних зв’язків.

У зв’язку із цією подією з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня передбачено заборону руху всіх видів транспорту на вул. Костьольній – від перетину з вул. Михайлівською до перетину з вул. Трьохсвятительською.

Так, відвідувачів чекають ярмарок hand-made, театральні перформанси, виступи українських та іноземних виконавців на двох сценах, фотозона, майстер-класи, дегустації, дитяча зона із розвагами та воркшопами, фотовиставка, фудкорт з делікатесами з усього світу, освітня зона франкомовних країн тощо.

Цього року подія відбудеться за підтримки посольств Бельгії, В’єтнаму, Канади, Лівану, Литви, Марокко, ОАЕ, Франції, Хорватії, Швейцарії, Естонії, а також Київської міської державної адміністрації та Французького інституту в Україні.

Нагадаємо, що торік на цьому святі побувало близько 12 тисяч відвідувачів.