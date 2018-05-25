Як і коли перекриватимуть вулиці Києва на час фіналу Ліги чемпіонів (карта)

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Обмеження почнуть діяти із 20:00 25 травня і продовжуватимуться до 06:00 27 травня

У зв’язку із підготовкою та проведенням у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів. Про це нагадує Патрульна поліція України.

Обмеження діятиме на наступних ділянках доріг:

вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького)

Заборона — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово

вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик). Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово. Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Прорізна (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик). Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово

Бессарабська площа. Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

б-р Тараса Шевченка (від вул. Пушкінської до Бессарабської площі). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Терещенківська (від б-ру Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Льва Толстого (від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018

Площа Льва Толстого. Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018

вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Тверської). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Велика Васильківська (від вул. Ковпака до вул. Тверської). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Жилянська (від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Рогнідинська (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Саксаганського (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Фізкультури (від вул. Антоновича до НСК «Олімпійський»). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Ділова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Івана Федорова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Василя Тютюнника (від вул. Євгена Коновальця до вул. Ділової). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Володимиро-Либідська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Німецька (від вул. Антоновича до вул. Предславинської). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Тверська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Предславинська (від вул. Тверської до вул. Івана Федорова). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Євгена Коновальця (від вул. Михайла Задніпровського до вул. Предславинської). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Євгена Коновальця (від вул. Предславинської до вул. Великої Васильківської). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

вул. Михайла Задніпровського (від б-ру Лесі Українки до вул. Євгена Коновальця). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

б-р Лесі Українки (від вул. Госпітальної до вул. Новогоспітальної). Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

б-р Лесі Українки (від вул. Євгена Коновальця до вул. Новогоспітальної). Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018.

Як повідомлялося, у центрі Києва обмеження руху, пов’язані з проведенням фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (чоловічий матч), почнуть діяти із 20:00 25 травня і продовжуватимуться до 06:00 27 травня.

У День матчу, 26 травня, рекомендується не виїжджати до центру міста на автомобілі, а користуватися громадським транспортом.

Окрім того, у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх потягів). Зі змінами у роботі громадського транспорту на час підготовки та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА можна ознайомитися тут.



