Як працюватиме столичний громадський транспорт у Різдвяну ніч
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Киянам та гостям столиці підготували приємний сюрприз
На час святкування Різдва Христового та проведення культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», що триває на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді, вносяться додаткові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Столична підземка у різдвяну ніч працюватиме на 3 години довше.
Як повідомили у КП «Київпастранс», у ніч проти 7 січня заплановано подовжити на 3 години роботу тролейбусних, трамвайних, автобусних маршрутів звичайного режиму руху та автобусів, що курсують у режимі маршрутного таксі та проходять біля станцій метрополітену.
Роботу фунікулера в ніч проти 7 січня продовжено до 2 год.
Також 7 січня з 12:00 до 15:00 змінять рух тролейбуси маршрутів № 6, № 16, № 18, а саме:
- тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть зі змінами від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
- тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси маршрутів № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.
Перелік маршрутів, які здійснюватимуть перевезення пасажирів у Різдвяну ніч із 6 січня на 7 січня 2018 року
|
Тролейбусні маршрути
|
№ м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Кількість рухомого складу
|
Останнє відправлення від метро
|
3
|
Ст. м. «Палац спорту» – Залізничний масив
|
1
|
04:00
|
5
|
Площа Льва Толстого – вул. Білицька
|
1
|
03:55
|
8
|
Площа Льва Толстого – вул. Смілянська
|
2
|
04:05
|
12
|
Вул. Смолича – Залізничний вокзал «Центральний»
|
1
|
04:10
|
14
|
Залізничний вокзал «Центральний» – Ботанічний сад
|
2
|
04:45
|
18
|
Повітрофлотський шляхопровід – ст. м. «Лук’янівська» – вул. Сошенка
|
3
|
04:45
|
23
|
Лук’янівська площа – вул. Академіка Туполєва
|
1
|
04:00
|
24
|
Вул. Північна – просп. Свободи
|
1
|
04:10
|
26
|
Ст. м. «Нивки» – просп. Свободи
|
1
|
03:50
|
30
|
Кадетський гай – вул. Милославська
|
3
|
04:05
|
32
|
Вул. Північна – вул. Сошенка
|
1
|
04:10
|
37
|
Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська
|
1
|
04:00
|
38
|
Ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні
|
2
|
04:00
|
41
|
Ст. м. «Святошин» – вул. Тулузи
|
1
|
04:10
|
45
|
Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»
|
1
|
04:30
|
50
|
Ст. м. «Либідська» – вул. Милославська
|
2
|
03:35
|
Автобусні маршрути
|
№ м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Кількість рухомого складу
|
Останнє відправлення від метро
|
8т
|
Ст. м. «Позняки» – вул. Славгородська
|
1
|
04:00
|
17
|
Ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова
|
1
|
03:55
|
20
|
Ст. м. «Либідська» – Корчувате
|
1
|
03:55
|
21
|
Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська
|
1
|
04:10
|
23
|
Вул. Салютна – вул. Симиренка
|
1
|
03:50
|
37
|
Ст. м. «Святошин» – житловий масив «Західний»
|
1
|
03:55
|
48
|
Ст. м. «Лівобережна» – готель «Славутич»
|
1
|
03:55
|
51
|
Ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. «Либідська»
|
2
|
04:00
|
55
|
Ст. м. «Палац спорту» – Дарницька площа
|
1
|
04:20
|
69
|
Ст. м. «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут
|
2
|
03:35
|
99
|
Ст. м. «Мінська» – Мінський масив
|
2
|
03:50
|
101
|
Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська (Радунська)
|
1
|
03:50
|
102
|
Кінотеатр «Братислава» – масив Виноградар
|
1
|
02:55
|
104
|
Ст. м. «Харківська» – с. Бортничі (ФАП)
|
1
|
04:00
|
114
|
Вул. Милославська – залізничний вокзал «Центральний»
|
3
|
03:55
|
Трамвайні маршрути
|
№м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Кількість рухомого складу
|
Останнє відправлення від метро
|
1
|
Станція «Старовокзальна» – станція «Кільцева дорога»
|
2
|
04:15
|
3
|
Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна»
|
2
|
04:00
|
12
|
Ст. м. «Контрактова площа» – Пуща-Водиця
|
2
|
04:00
|
14
|
Ст. м. «Контрактова площа» – Автогенний завод
|
2
|
04:00
|
28
|
Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська
|
1
|
04:20
|
29
|
Ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова»
|
1
|
04:05
|
33
|
ДВРЗ – вул. О. Сабурова
|
1
|
03:55