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    Як працюватиме столичний громадський транспорт у Різдвяну ніч

    Киянам та гостям столиці підготували приємний сюрприз
    На час святкування Різдва Христового та проведення культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», що триває на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді, вносяться додаткові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Столична підземка у різдвяну ніч працюватиме на 3 години довше. Як повідомили у
    • Сьогодні, 14:22
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    Автобусний маршрут №62
    Фото: Главком
    Автобусний маршрут №62

    Киянам та гостям столиці підготували приємний сюрприз

    На час святкування Різдва Христового та проведення культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», що триває на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді, вносяться додаткові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Столична підземка у різдвяну ніч працюватиме на 3 години довше.

    Як повідомили у КП «Київпастранс», у ніч проти 7 січня заплановано подовжити на 3 години роботу тролейбусних, трамвайних, автобусних маршрутів звичайного режиму руху та автобусів, що курсують у режимі маршрутного таксі та проходять біля станцій метрополітену.

    Роботу фунікулера в ніч проти 7 січня продовжено до 2 год.

    Також 7 січня з 12:00 до 15:00 змінять рух тролейбуси маршрутів № 6, № 16, № 18, а саме:

    • тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть зі змінами від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    • тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • автобуси маршрутів № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня. 

    Перелік маршрутів, які здійснюватимуть перевезення пасажирів у Різдвяну ніч із 6 січня на 7 січня 2018 року

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    Тролейбусні маршрути

    № м-ту

    Кінцеві пункти

    Кількість рухомого складу

    Останнє відправлення від метро

    3

    Ст. м. «Палац спорту» – Залізничний масив

    1

    04:00

    5

    Площа Льва Толстого – вул. Білицька

    1

    03:55

    8

    Площа Льва Толстого – вул. Смілянська

    2

    04:05

    12

    Вул. Смолича – Залізничний вокзал «Центральний»

    1

    04:10

    14

    Залізничний вокзал «Центральний» – Ботанічний сад

    2

    04:45

    18

    Повітрофлотський шляхопровід – ст. м. «Лук’янівська» – вул. Сошенка

    3

    04:45

    23

    Лук’янівська площа – вул. Академіка Туполєва

    1

    04:00

    24

    Вул. Північна – просп. Свободи

    1

    04:10

    26

    Ст. м. «Нивки» – просп. Свободи

    1

    03:50

    30

    Кадетський гай – вул. Милославська

    3

    04:05

    32

    Вул. Північна – вул. Сошенка

    1

    04:10

    37

    Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська

    1

    04:00

    38

    Ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні

    2

    04:00

    41

    Ст. м. «Святошин» – вул. Тулузи

    1

    04:10

    45

    Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»

    1

    04:30

    50

    Ст. м. «Либідська» – вул. Милославська

    2

    03:35

    Автобусні маршрути

    № м-ту

    Кінцеві пункти

    Кількість рухомого складу

    Останнє відправлення від метро

    Ст. м. «Позняки» – вул. Славгородська

    1

    04:00

    17

    Ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова

    1

    03:55

    20

    Ст. м. «Либідська» – Корчувате

    1

    03:55

    21

    Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська

    1

    04:10

    23

    Вул. Салютна – вул. Симиренка

    1

    03:50

    37

    Ст. м. «Святошин» – житловий масив «Західний»

    1

    03:55

    48

    Ст. м. «Лівобережна» – готель «Славутич»

    1

    03:55

    51

    Ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. «Либідська»

    2

    04:00

    55

    Ст. м. «Палац спорту» – Дарницька площа

    1

    04:20

    69

    Ст. м. «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут

    2

    03:35

    99

    Ст. м. «Мінська» – Мінський масив

    2

    03:50

    101

    Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська (Радунська)

    1

    03:50

    102

    Кінотеатр «Братислава» – масив Виноградар

    1

    02:55

    104 

    Ст. м. «Харківська» – с. Бортничі (ФАП)

    1

    04:00

    114

    Вул. Милославська – залізничний вокзал «Центральний»

    3

    03:55

    Трамвайні маршрути

    №м-ту

    Кінцеві пункти

    Кількість рухомого складу

    Останнє відправлення від метро

    1

    Станція «Старовокзальна» – станція «Кільцева дорога»

    2

    04:15

    3

    Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна»

    2

    04:00

    12

    Ст. м. «Контрактова площа» – Пуща-Водиця

    2

    04:00

    14

    Ст. м. «Контрактова площа» – Автогенний завод

    2

    04:00

    28

    Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська

    1

    04:20

    29

    Ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова»

    1

    04:05

    33

    ДВРЗ – вул. О. Сабурова

    1

    03:55
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    Київ громадський транспорт
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