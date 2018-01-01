Як працюватиме столичний громадський транспорт у Різдвяну ніч

Киянам та гостям столиці підготували приємний сюрприз

На час святкування Різдва Христового та проведення культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», що триває на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді, вносяться додаткові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Столична підземка у різдвяну ніч працюватиме на 3 години довше. Як повідомили у



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Фото: Главком Автобусний маршрут №62

Киянам та гостям столиці підготували приємний сюрприз

На час святкування Різдва Христового та проведення культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», що триває на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді, вносяться додаткові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Столична підземка у різдвяну ніч працюватиме на 3 години довше.

Як повідомили у КП «Київпастранс», у ніч проти 7 січня заплановано подовжити на 3 години роботу тролейбусних, трамвайних, автобусних маршрутів звичайного режиму руху та автобусів, що курсують у режимі маршрутного таксі та проходять біля станцій метрополітену.

Роботу фунікулера в ніч проти 7 січня продовжено до 2 год.

Також 7 січня з 12:00 до 15:00 змінять рух тролейбуси маршрутів № 6, № 16, № 18, а саме:

тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть зі змінами від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси маршрутів № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.

Перелік маршрутів, які здійснюватимуть перевезення пасажирів у Різдвяну ніч із 6 січня на 7 січня 2018 року