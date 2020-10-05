З лану – до столу: киян запрошують на ярмарки (адреси)
До кінця тижня у Києві триватимуть ярмарки
Цього тижня, 6-11 жовтня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, ярмарки триватимуть:
6 жовтня (вівторок) у:
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
7 жовтня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
8 жовтня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
9 жовтня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленької);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
10 жовтня (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська, 1-9.
11 жовтня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- Святошинському районі – вул. Семашка, 10.