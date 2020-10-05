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    З лану – до столу: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    З лану – до столу: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    До кінця тижня у Києві триватимуть ярмарки

    Цього тижня, 6-11 жовтня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Зокрема, ярмарки триватимуть:

    6 жовтня (вівторок) у:

    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    7 жовтня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    8 жовтня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    9 жовтня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленької);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    10 жовтня (субота) в:

    • Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська, 1-9.

    11 жовтня (неділя) у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
    • Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

     

     

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