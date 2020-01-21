З початку року патрульні Київщини виявили понад тисячу «шумахерів»
Поліцейські фіксували порушення швидкісного режиму за допомогою радарів TruCAM
Порушників притягнуто до відповідальності
За три тижні патрульні Київщини винесли понад 1000 адміністративних постанов за порушення швидкості руху.
Поліцейські фіксували порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Результат – до відповідальності притягнули 1166 правопорушників:
- 1060 за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину)
- 106 за ч.3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину)
Патрульні Київщини фіксують швидкість руху автотранспорту за допомогою лазерного приладу TruCAM на автомобільних дорогах державного значення:
- М–03 «Київ – Харків – Довжанський»
- М–05 «Київ – Одеса»
- М–06 «Київ – Чоп»
- М–07 «Київ – Ковель»
Як повідомлялося, за 11 місяців 2019 року працівники патрульної поліції Київської області винесли 24,494 тис. адміністративних постанов відносно водіїв за порушення швидкості руху.