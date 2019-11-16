У Німеччині запровадили штраф за відмову від вакцинації дітей



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Щеплення від кору обов’язкові для персоналу дитсадків, лікарень, притулків для бездомних та таборів для відпочинку Фото: Sascha Steinbach/EPA

Невакцинованим дітям можуть заборонити відвідувати заклади освіти

Парламент Німеччини проголосував за обов’язкову вакцинацію дітей від кору – за відмову від щеплення батьки повинні будуть заплатити штраф.

Закон набуде чинності у березні 2020 року, передає The Guardian.

Так, батькам загрожує штраф до 2500 євро. У школах та дитсадках вимагатимуть довідку про щеплення, тому невакцинованим дітям можуть заборонити відвідувати заклади освіти.

Відповідно до закону, щеплення від кору також обов’язкові для персоналу дитсадків, лікарень, притулків для бездомних та таборів для відпочинку.

Кір – інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, а також до інвалідності та смерті. Спосіб запобігти ускладненням та смерті від кору – вакцинація.

Станом на 7 листопада 2019 року, в Україні з початку року на кір захворіли 58 276 тисяч людей.

У МОЗ України повідомили, що вакцини є у всіх регіонах. Якщо в окремому медзакладі вакцина відсутня, потрібно звернутися до управління охорони здоров’я Облдержадміністрації.

Нагадаємо, православна церква України підтримує щеплення сертифікованими вакцинами.