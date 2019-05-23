З вікон багатоповерхівок у Києві випали двоє дітей
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Розсилка
Будинок на вул. Ревуцького, 34а, з вікна квартири якого випала дівчинка
Малюки отримали травми і доставлені в Охматдит
У середу, 22 травня, у Дарницькому районі Києва двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і залишилися живі.
Як повідомили «Обозревателю» медики, у середу з балкона третього поверху на вул. Бориса Гмирі, 5а випав 2-річний хлопчик.
Малюк отримав серйозні травми і був доставлений у дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».
Увечері того ж дня з другого поверху висотки по вул. Ревуцького, 34а впала однорічна дівчинка. Як стало відомо, вона сперлася на москітну сітку.
Постраждала отримала травми і також була доставлена в «Охматдит».
Нагадаємо, 20 травня на вулиці Булгакова, 17 у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.