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    Новини

    З вікон багатоповерхівок у Києві випали двоє дітей

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    Будинок на&nbsp;вул. Ревуцького, 34а, з вікна квартири якого випала дівчинка - З вікон багатоповерхівок у Києві випали двоє дітей
    Будинок на вул. Ревуцького, 34а, з вікна квартири якого випала дівчинка

    Малюки отримали травми і доставлені в Охматдит

    У середу, 22 травня, у Дарницькому районі Києва двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і залишилися живі.

    Як повідомили «Обозревателю» медики, у середу з балкона третього поверху на вул. Бориса Гмирі, 5а випав 2-річний хлопчик.

    Малюк отримав серйозні травми і був доставлений у дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

    Увечері того ж дня з другого поверху висотки по вул. Ревуцького, 34а впала однорічна дівчинка. Як стало відомо, вона сперлася на москітну сітку.

    Постраждала отримала травми і також була доставлена в «Охматдит».

    Нагадаємо, 20 травня на вулиці Булгакова, 17 у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.

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