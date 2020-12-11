На боротьбу з ожеледицею в Києві кинули 5 тис. двірників

Кличко каже, що в Києві триває постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту

Крім працівників підприємств корпорації «Київавтодор», до боротьби з ожеледицею у столиці залучені 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств. Про це це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Учора вдень та сьогодні вночі в Києві були опади і сильна ожеледиця. Київавтодор в посиленому режимі обробляв вулично-дорожню мережу. Уночі працювали понад 300 одиниць спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання. Понад 270 працівників», – розповів мер.

Він зазначив, що опади тривали до 6 години ранку за температури -1°С. Тож дорожникам довелось обробляти одні й ті ж ділянки вулиць по кілька разів.

Мокрий сніг з магістралей прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Триває в місті і постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

«Я також звертаюся до власників кафе, ресторанів, магазинів не нехтувати правилами благоустрою і обробити протиожеледними засобами територію біля своїх закладів. Бо погодні умови такі, що це треба робити регулярно через певний час. Оскільки на оброблених ділянках тротуарів знову швидко з'являється ожеледь», – підкреслив Кличко та закликав киян бути уважними й обережними.

Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

Читайте також: