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    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)

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    Дороги і тротуари посипають сіллю та піскосоляною сумішшю - Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Дороги і тротуари посипають сіллю та піскосоляною сумішшю
    Фото: Київавтодор

    Вночі на дорогах столиці працювали 300 одиниць спецтехніки

    Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи і борються зі стихією уже 15 годин.

    Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники). Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Вночі метеоумови були складними. Опади тривали до 6 ранку за температури близько -1°С. Тому дорожникам довелося обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів.

    Мокрий сніг з магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

    Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту. Для обробки тротуарів використовується й механізована техніка, зокрема, Bucher City Cat. Загалом з початку негоди використано 2,143 тис. тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258 тонн рідких хлоридів.

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    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)
    Фото: Київавтодор

    «Однак, хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, звертаємось до них не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами», - зазначили у Київавтодорі.

    Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

    Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях, що перетворилися на каток.

    У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Через ожеледицю введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту Києва.

    Теги: Київ дороги Київавтодор негода
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