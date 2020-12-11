Боротьба з ожеледицею: на дороги Києва вже висипали понад 2 тис. тонн солі (фото, відео)

Дороги і тротуари посипають сіллю та піскосоляною сумішшю

Вночі на дорогах столиці працювали 300 одиниць спецтехніки

Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи і борються зі стихією уже 15 годин.

Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники). Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Вночі метеоумови були складними. Опади тривали до 6 ранку за температури близько -1°С. Тому дорожникам довелося обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів.

Мокрий сніг з магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту. Для обробки тротуарів використовується й механізована техніка, зокрема, Bucher City Cat. Загалом з початку негоди використано 2,143 тис. тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258 тонн рідких хлоридів.

«Однак, хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, звертаємось до них не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами», - зазначили у Київавтодорі.

Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях, що перетворилися на каток.

У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Через ожеледицю введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту Києва.