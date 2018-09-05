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    Новини

    За добу у Києві скоєно майже 350 злочинів

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    Злочинець ламає замок квартири для пограбування - За добу у Києві скоєно майже 350 злочинів
    Злочинець ламає замок квартири для пограбування

    Минулої доби у столиці сталося 164 крадіжки

    За минулу добу, 4 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 342 повідомлення про скоєння правопорушень. Про це повідомляє прес-служба поліції Київа.

    Серед них: грабежі – 7; хуліганства - 17; крадіжки – 164; заволодіння автотранспортом - 8.

    Повідомляється, що у 84 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини на столичному Печерську, у результаті чого поранення отримав охоронець ринку.

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