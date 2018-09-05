За добу у Києві скоєно майже 350 злочинів
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Розсилка
Злочинець ламає замок квартири для пограбування
Минулої доби у столиці сталося 164 крадіжки
За минулу добу, 4 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 342 повідомлення про скоєння правопорушень. Про це повідомляє прес-служба поліції Київа.
Серед них: грабежі – 7; хуліганства - 17; крадіжки – 164; заволодіння автотранспортом - 8.
Повідомляється, що у 84 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини на столичному Печерську, у результаті чого поранення отримав охоронець ринку.