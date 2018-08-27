За добу у столиці скоєно майже 200 злочинів



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Затримання злочинця (ілюстративне фото)

Поліція встановила підозрюваних у 47 злочинах

За минулу добу, 26 серпня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про злочини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, у неділю стався один розбійний напад, 8 грабежів, 14 хуліганських подій, 105 крадіжок, одне незаконне заволодіння автотранспортом.

У 47 випадках підозрювані особи встановлені, інформують у поліції.

Як повідомлялося, за два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли.