За добу у столиці сталося майже 200 крадіжок



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Минулої доби у Києві скоєно 6 грабежів

За минулу добу, 25 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 304 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед них:

грабежі — 6;

хуліганства — 6;

крадіжки — 173;

незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

У поліції зазначили, що у 64 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 24 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 120.

Минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.