  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу у столиці сталося майже 200 крадіжок

    • Розсилка
    За добу у столиці сталося майже 200 крадіжок

    Минулої доби у Києві скоєно 6 грабежів

    За минулу добу, 25 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 304 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед них:

    • грабежі — 6;
    • хуліганства — 6;
    • крадіжки — 173;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

    У поліції зазначили, що у 64 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 24 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 120. 

    Минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ