За добу у столиці сталося майже 200 крадіжок
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Розсилка
Минулої доби у Києві скоєно 6 грабежів
За минулу добу, 25 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 304 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед них:
- грабежі — 6;
- хуліганства — 6;
- крадіжки — 173;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 1.
У поліції зазначили, що у 64 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 24 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 120.
Минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.