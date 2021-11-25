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    За добу в Києві виявлено майже 1,7 нових хворих на коронавірус

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    У Києві щодня до лікарень потрапляють близько 500 хворих на коронавірус - За добу в Києві виявлено майже 1,7 нових хворих на коронавірус
    У Києві щодня до лікарень потрапляють близько 500 хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 46 осіб

    За минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1688 осіб. Це на 55 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 23 листопада було зафіксовано 1743 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 293 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 250 тис. осіб (за добу 24 листопада – 1801)
    • померли понад 7,3 тис. людей (за добу – 46)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 170 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 719 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 147 тис. осіб (за добу 24 листопада – 923)
    • померли 4 тис. осіб (за добу – 40).

    24 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено майже 1,7 нових хворих на коронавірус