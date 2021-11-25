За добу в Києві виявлено майже 1,7 нових хворих на коронавірус
Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 46 осіб
За минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1688 осіб. Це на 55 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 23 листопада було зафіксовано 1743 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 293 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 250 тис. осіб (за добу 24 листопада – 1801)
- померли понад 7,3 тис. людей (за добу – 46)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 170 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 719 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 147 тис. осіб (за добу 24 листопада – 923)
- померли 4 тис. осіб (за добу – 40).
24 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.
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