За добу в Києві виявлено майже 1,7 нових хворих на коронавірус

У Києві щодня до лікарень потрапляють близько 500 хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 46 осіб

За минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1688 осіб. Це на 55 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 23 листопада було зафіксовано 1743 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 293 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 250 тис. осіб (за добу 24 листопада – 1801)

померли понад 7,3 тис. людей (за добу – 46)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 170 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 719 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 147 тис. осіб (за добу 24 листопада – 923)

померли 4 тис. осіб (за добу – 40).

24 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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