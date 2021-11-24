Марш антивакцинаторів: РНБО заявляє про російський слід

На плакатах учасників акції протесту, що проходить 24 листопада в Києві, розміщено QR-код, який веде на сайт партії «Единая Россия»

На плакатах учасників акції протесту, що проходить 24 листопада в Києві, розміщено QR-код, який веде на сайт партії «Единая Россия»

За акціями проти вакцинації в усіх країнах світу найчастіше стоїть Росія

Сьогодні біля Верховної Ради у Києві відбувся марш противників вакцинації проти Covid-19. Серед його учасників були люди із плакатами «Стоп QR-код», просканувавши які, можна потрапити на сайт російської політичної партії «Єдина Росія». Про це писав «Главком» і наразі підтвердив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Там зазначають, що виявили російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Зокрема, вказують у центрі, соцмережах, месенджерах та Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

А підтвердженням того, що Росія проводить спеціальні інформаційні заходи проти вакцинації називають останній марш противників вакцинації від Covid-19 у Києві. Організатором мітингу є організація «Права людини», яку заснував антивакцинатор Остап Стахів. Він є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні та вважає пандемію «вигадкою». Через «спростування» офіційної інформації щодо Covid-19 та поширення теорій змов сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.

16 листопада Служба безпеки України провела обшуки у Стахіва й оголосила йому про підозру в намаганні повалити конституційний лад.

У спецслужбі заявили, що заблокували «деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі».

18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів. 24 листопада має відбутися розгляд апеляції на це рішення.

Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

Серед учасників маршу помітили людей із плакатами «Стоп QR-код». На них також зображений перекреслений QR-код, який, якщо просканувати, переправляє на сайт російської партії влади «Єдина Росія».

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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