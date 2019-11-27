За повернення авто – $1 тис.: на хабарі затримано слідчого київської поліції



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Слідчий Оболонського управління поліції попався на хабарі Фото: Нацполіція

Капітану поліції світить до десяти років ув'язнення

Працівник Оболонського управління столичної поліції був викритий у протиправній діяльності. За повернення автомобіля, вилученого в рамках кримінального провадження, слідчий поліції вимагав від власника неправомірну вигоду - 1 тисячу доларів США.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

До працівників Служби безпеки України звернувся чоловік та повідомив про вимагання хабара співробітником столичної поліції. За цим фактом слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генпрокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Оперативники встановили, що до протиправної діяльності причетний слідчий Оболонського управління поліції в Києві.

«За вирішення питання про повернення вилученого автомобіля Audi Q7 капітан поліції забажав одержати хабара - 1 тисячу доларів США. Відразу після одержання другої частини від загальної суми співробітник поліції був затриманий працівниками внутрішньої безпеки НПУ, ГУБКОЗ СБУ у Києві та Київській області та слідчими ДБР», - повідомили в поліції.

В порядку ст.208 КПК України капітана поліції затримано. Санкція ч.3 ст.368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.