За рік до бюджету Києва надійшло 2 млн грн штрафів за адмінпорушення

Всього за минулий рік накладено адміністративних стягнень на понад 2,5 млн грн

Адмінпорушення пов'язані з порушеннями правил торгівлі, правил розміщення реклами тощо

Адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації за 2020 рік наклала адміністративних стягнень на суму понад 2,567 млн грн. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«У 2020 році провели 28 засідань адміністративної комісії, на яких розглянули 2683 протоколи про адміністративні правопорушення. Усього за минулий надійшло майже 3,5 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення від 111 організацій. Здебільшого вони були пов’язані із порушеннями правил розміщення рекламних засобів, а також засобів пересувної торгівлі, порушенням правил торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами. Окрім того, розглядалися порушення щодо шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші, а також щодо завідомо неправдивих викликів спеціальних служб», – поінформував Загуменний.

За результатами розгляду протоколів винесені відповідні постанови та заведені справи про адміністративні правопорушення. До бюджету Києва стягнуто 2,04 млн грн.

Адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації є колегіальним органом, який уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, вичерпний перелік яких визначений статтею 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, за січень 2021 року інспектори комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій внесли 4050 приписів та склали майже 250 адмінпротоколів за порушення благоустрою.

Цього року у Києві реалізовуватимуться комплекси заходів 29 міських цільових програм, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста. На їх реалізацію в бюджеті міста на 2021 рік закладено понад 28,4 млрд грн.