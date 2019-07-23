Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)



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Пожежа на Кловському узвозі, 14/24 Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб

Пожежа, яка виникла сьогодні, 23 липня, о 12:24 у будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці, була ліквідована о 13:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку.

На верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру.

«На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі. Тож довелось витрачати дорогоцінний час на пошук водіїв припаркованих автомобілів», - розповіли у ДСНС.

О 13:22 пожежа була локалізована, а о 13:30 ліквідована.

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.

На місце пожежі виїжджало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.