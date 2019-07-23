Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб
Пожежа, яка виникла сьогодні, 23 липня, о 12:24 у будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці, була ліквідована о 13:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку.
На верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру.
«На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі. Тож довелось витрачати дорогоцінний час на пошук водіїв припаркованих автомобілів», - розповіли у ДСНС.
О 13:22 пожежа була локалізована, а о 13:30 ліквідована.
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.
На місце пожежі виїжджало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.