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    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)

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    Пожежа&nbsp;на Кловському узвозі, 14/24&nbsp; - Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
    Пожежа на Кловському узвозі, 14/24 
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб

    Пожежа, яка виникла сьогодні, 23 липня, о 12:24 у будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці, була ліквідована о 13:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку.

    На верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру.

    «На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі. Тож довелось витрачати дорогоцінний час на пошук водіїв припаркованих автомобілів», - розповіли у ДСНС.

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    О 13:22 пожежа була локалізована, а о 13:30 ліквідована.

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    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)
    Пожежа у будинку в центрі Києва: у квартирі знайдено тіло жінки (фото)

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.

    На місце пожежі виїжджало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

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