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    У центрі Києва горить будинок (фото, відео)

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    Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі - У центрі Києва горить будинок (фото, відео)
    Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі
    Фото: УНН

    Рятувальники евакуювали мешканців квартир на двох поверхах

    У центрі Києва у багатоповерхівці сталася пожежа. Про це повідомила керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

    «На вулиці Кловський узвіз, 14 /24 горить квартира на п’ятому поверсі, проводять евакуацію мешканців квартир на двох поверхах вище», - сказала вона УНН. 

    На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

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    Нагадаємо, 22 липня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Клавдіївська, 36, що в Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали з верхній поверхів 10 мешканців будинку.

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