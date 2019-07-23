У центрі Києва горить будинок (фото, відео)



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Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі Фото: УНН

Рятувальники евакуювали мешканців квартир на двох поверхах

У центрі Києва у багатоповерхівці сталася пожежа. Про це повідомила керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

«На вулиці Кловський узвіз, 14 /24 горить квартира на п’ятому поверсі, проводять евакуацію мешканців квартир на двох поверхах вище», - сказала вона УНН.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Нагадаємо, 22 липня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Клавдіївська, 36, що в Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали з верхній поверхів 10 мешканців будинку.