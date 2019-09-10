За тиждень сталися поломки на 29-х бюветах Києва



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Київводфонд провів поточні ремонти бюветів

Проведення поточних ремонтних робіт – запорука довготривалого функціонування будь-якої системи. Тому

Ремонтна бригада СВКП «Київводфонд» щодня виїжджає на заявки громадян стосовно проведення ремонтних робіт бюветних комплексів.

Зокрема, за перший тиждень вересня було проведено 29 поточних ремонтів бюветних комплексів, повідомляє Київводфонд.

Ремонт відбувався за наступними видами робіт:

заміна пружин, кранів, пульту керування, тяги – 15 бюветів;

ремонт мембранного бака, електричного кабеля, регулювання тяги – 10 бюветів;

відкачування води та чистка ливнестоків – 6 бюветів;

перезапуск пульту керування насосним агрегатом – 3 бювети;

заміна насосного обладнання – 2 бюветні комплекси (просп. Леся Курбаса, 6 та просп. Володимира Маяковського, 54/9).

«Для швидкого реагування та відновлення якісного водопостачання бюветних комплексів міста Києва нашою ремонтною бригадою, просимо звертатися за телефоном (044) 228-91-83 (бюветний відділ СВКП «Київводфонд»)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Київводфонд планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.

Нагадаємо також, що відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.