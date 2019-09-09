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    За тиждень у Києві сталося півтори сотні пожеж

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    Ліквідація пожежі у будинку на проспекті Леся Курбаса, 5А 8 вересня - За тиждень у Києві сталося півтори сотні пожеж
    Ліквідація пожежі у будинку на проспекті Леся Курбаса, 5А 8 вересня
    Фото: ДСНС

    В екосистемах Києва виникло 16 пожеж

    Впродовж минулого тижня (з 2 до 8 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 284 виїзди. Зокрема, вогнеборці ліквідували 152 пожежі та 3 аварії, 42 рази виїжджали для надання допомоги столичним мешканцям та іншим службам.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За даний період на пожежах врятовано одну людину, ще одна загинула.

    В екосистемах міста Києва за вказаний час виникло 16 пожеж на площі 5680 кв. м. Всього з початку поточного року здійснено 422 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 141,805 га.

    На водних об’єктах міста Києва протягом тижня загинуло 4 людини. Всього з початку 2019 року на воді загинуло 68 осіб, врятовано 25.

    Також підрозділи гарнізону здійснили 2 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 496 виїздів.

    Нагадаємо, 8 вересня під час пожежі у будинку на проспекті Леся Курбаса, 5А у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини.

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