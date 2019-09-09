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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на дев'ятому поверсі будинку - Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на дев'ятому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці виявили тіло невідомої статті

    У неділю, 8 вересня, сталася пожежа у будинку на проспекті. Леся Курбаса, 5А у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:07.

    На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в 6-му під’їзді на 9-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 18:29 пожежа була локалізована, а о 18:57 ліквідована.

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    Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло невідомої статті, також вогнеборцями було виведено на свіже повітря 30 громадян.

    На місце події працювало 9 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото)

    Причину виникнення трагедії з’ясовують працівники правоохоронних органів.

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