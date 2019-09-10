За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)



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Евакуація автомобіля за порушення правил паркування Фото: Центр організації дорожнього руху

Автомобілі порушників були переміщені на штрафмайданчики

За тиждень з 2 до 8 вересня з вулиць Києва було переміщено на спеціальний майданчик 44 автомобілі порушників ПДР у частині правил паркування. 13 транспортних засобів були переміщені на штрафмайданчик за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», що здійснює евакуацію разом із поліцією Києва.

Центр організації дорожнього руху забезпечує цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором та екіпажів водіїв і стропальників, які здійснюють завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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