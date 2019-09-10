  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)

    • Розсилка
    Евакуація автомобіля за порушення правил паркування - За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)
    Евакуація автомобіля за порушення правил паркування
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Автомобілі порушників були переміщені на штрафмайданчики

    За тиждень з 2 до 8 вересня з вулиць Києва було переміщено на спеціальний майданчик 44 автомобілі порушників ПДР у частині правил паркування. 13 транспортних засобів були переміщені на штрафмайданчик за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», що здійснює евакуацію разом із поліцією Києва.

    Центр організації дорожнього руху забезпечує цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором та екіпажів водіїв і стропальників, які здійснюють завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

    Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)
    За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)
    За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)
    За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано пів сотні автомобілів (фото)

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

    Читайте також
    Національна поліція України Київ ПДР автомобіль інспекція парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ