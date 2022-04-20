Заарештовано «монаха», який допоміг рашистам знищити село на Київщині

Мешканцю найзруйнованішого окупантами села Макарівської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з ворогом

Російські військові, яким допомагав зрадник, розбили село Андріївка вщент

Заарештовано мешканця села Андріївка Макарівської об’єднаної територіальної громади Бучанського району Київщини, який під час окупації села російськими військовими співпрацював із загарбниками. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких військові країни-агресора потім грабували.

Крім цього, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ.

Російські військові, яким він допомагав, розбили село Андріївка вщент – воно зазнало найбільших руйнувань під час військової агресії РФ серед населених пунктів Макарівської ОТГ. Знищено понад 60% інфраструктури села.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

До слова, нещодавно СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України. Зрадник працював у Адміністрації колишнього президента та інших державних структурах