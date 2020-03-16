Захворюваність на грип у Києві пішла на спад



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У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 14,2%

У Києві за 11-й тиждень 2020 року зареєстровано 12183 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 46,2%. Наразі показник захворюваності становить 412,9. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 14,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 792 (зниження на 14,8%), дорослих – 4 391 особа (зниження на 13,1%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні – 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилась на 11,7% – зареєстровано 3 690 випадків», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізовано 247 осіб, із них 178 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 557осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, у Києві за 10-й тиждень 2020 року було зареєстровано 14 199 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 37,3%. Наразі показник захворюваності становить 481,2.