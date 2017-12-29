Закрита станція метро Льва Толстого потрапила на відео

У Києві у неділю проходить «Марш за майбутнє»

Голова Піратської партії України Сергія Яригін зафільмував порожню станція метро Льва Толстого у годину пік у Києві у неділю 18 лютого. Відповідне відео він опублікував у Facebook. Зазначимо, сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної



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У Києві у неділю проходить «Марш за майбутнє»

Голова Піратської партії України Сергія Яригін зафільмував порожню станція метро Льва Толстого у годину пік у Києві у неділю 18 лютого. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Зазначимо, сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція також повідомила, що центр міста охороняють три тисячі правоохоронців. Серед яких військовослужбовці Національної гвардії України.

У Києві у неділю проходить «Марш за майбутнє».