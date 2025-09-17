Головна Київ Новини
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
Ольга Дроздова тривалий час не зʼявлялася на судові засідання
фото з відкритих джерел

За словами начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, поїздка нібито повʼязана з лікуванням

Столична прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок, стільців для укриттів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Дроздова має статус обвинуваченої у справі про закупівлю коштовних овочерізок для укриттів і є підозрюваною у справі про заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.

Дроздова, яка тривалий час не з’являлася на судові засідання, виїхала до Туреччини. Обвинувачена подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала на лікування та у зв’язку з «побоюванням за власне життя через воєнний стан». Дроздова заявила, що хоче брати участь у судових засіданнях по відеозв’язку. Жінка надала договір оренди житла в Анталії на рік.

Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор у суді знову заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

Крім того, у серпні 2025 року Ольга Дроздова отримала підозру в іншому кримінальному проваджені – за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах. У цій справі Дроздова на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, не прийшла. 17 серпня, напередодні судового засідання, вона виїхала з України.

26 серпня 2025 року у кримінальному провадженні щодо закупівлі генераторів Дроздову було оголошено в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав на це дозвіл.

Нагадаємо, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Теги: Київ укриття корупція держзакупівлі

