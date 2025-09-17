Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини

За словами начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, поїздка нібито повʼязана з лікуванням

Столична прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок, стільців для укриттів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Дроздова має статус обвинуваченої у справі про закупівлю коштовних овочерізок для укриттів і є підозрюваною у справі про заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.

Дроздова, яка тривалий час не з’являлася на судові засідання, виїхала до Туреччини. Обвинувачена подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала на лікування та у зв’язку з «побоюванням за власне життя через воєнний стан». Дроздова заявила, що хоче брати участь у судових засіданнях по відеозв’язку. Жінка надала договір оренди житла в Анталії на рік.

Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор у суді знову заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

Крім того, у серпні 2025 року Ольга Дроздова отримала підозру в іншому кримінальному проваджені – за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах. У цій справі Дроздова на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, не прийшла. 17 серпня, напередодні судового засідання, вона виїхала з України.

26 серпня 2025 року у кримінальному провадженні щодо закупівлі генераторів Дроздову було оголошено в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав на це дозвіл.

Нагадаємо, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.