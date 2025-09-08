Рух транспорту вулицею Якуба Коласа змінено через ворожу атаку: схема

Тимчасово організовано автобусний маршрут замість тролейбуса № 41

На вулиці Якуба Коласа тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на Київ у ніч на 7 вересня: рух транспорту змінено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальнк корпорацію «Київпастранс».

Рух тролейбусів маршруту № 41 закрито.

Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 41 тр.: ст. м. «Святошин» – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул.Тулузи.

Рух автобусів маршруту № 90 здійснюється: вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри, далі за власною схемою.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.