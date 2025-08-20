Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру
Директорка музею «Київська фортеця» отримала підозру у розтраті державних коштів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокуратури, підозрювана підписала акти виконаних робіт за кількома договорами, достовірно знаючи, що ці роботи фактично не були завершені

У Києві генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. За версією слідства, її дії завдали міському бюджету збитків на суму майже 1,2 млн грн.  Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

За даними прокуратури, підозрювана підписала акти виконаних робіт за кількома договорами, достовірно знаючи, що ці роботи фактично не були завершені.

«Дії генеральної директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Йому інкримінують службову недбалість. Слідство встановило, що у 2022–2023 роках між управлінням освіти та приватним підприємством було укладено низку договорів на ремонт укриттів у школах і дитсадках району.

13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

Теги: Київ музеї тендер підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Бортничів переконані, що столичній адміністрації їхній мікрорайон «геть не цікавий»
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків
24 липня, 17:00
У Києві зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів
ДСНС розповіла про наслідки ворожого удару по Києву
31 липня, 03:06
Ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
31 липня, 10:55
Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
Дівчина, яка вилетіла з дев'ятого поверху під час вибуху, розповіла, як врятувалася
31 липня, 16:40
Кілограм лохини в магазинах вже коштує 189 гривень
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
7 серпня, 12:18
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Загалом, поліцейські виявили 130 згортків «з товаром» та скерували на експертизу, яка підтвердила, що вилучене — солі альфа-PVP
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
12 серпня, 01:16
За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав мільйонами свого сина
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
13 серпня, 10:21
Авторка петиції пропонує відкрити доступ до вбиралень на кожній станції
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси
Сьогодні, 15:44

Новини

Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру
Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1963
Припинення вогню не буде. Що далі?
1882
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1707
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua