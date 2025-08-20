Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру

За даними прокуратури, підозрювана підписала акти виконаних робіт за кількома договорами, достовірно знаючи, що ці роботи фактично не були завершені

У Києві генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. За версією слідства, її дії завдали міському бюджету збитків на суму майже 1,2 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

За даними прокуратури, підозрювана підписала акти виконаних робіт за кількома договорами, достовірно знаючи, що ці роботи фактично не були завершені.

«Дії генеральної директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Йому інкримінують службову недбалість. Слідство встановило, що у 2022–2023 роках між управлінням освіти та приватним підприємством було укладено низку договорів на ремонт укриттів у школах і дитсадках району.

13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.