Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор

Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. 20 серпня 2025 року

Руслан Кравченко: «Йдемо до логічного кінця – довічного покарання обвинуваченого»

Суд продовжив розгляд справи про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Підозрюваний – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що на засіданні були присутні родичі та друзі загиблого, а також активісти. Сторону обвинувачення представляв генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Зокрема, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері.

Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора. Зокрема, він зазначив, що їхав із другом, який служить на сході України. Він зробив зауваження підліткам, оскільки вони голосно спілкувалися і таким чином заважали розмові підозрюваного із товаришем.

«Коли ми казали, щоб діти вели себе спокійніше, мені прийшла у відповідь нецензурна лайка. Про це вони не хочуть казати, бо це трошки для них не коректно. Я на той момент цих підлітків не вважав малолітніми дітьми. Вони не схожі на них», – сказав Косов.

Підозрюваний також зазначив, що це відео засвідчує, що просто відбулася певна розмова і не було ніяких підстав і мотивів для вбивства.

Також у суді допитали експерта, який проводив судово-медичну експертизу. Допит проводили, щоб встановити додаткові обставини. На наступному засіданні вирішуватиметься питання стосовно доцільності призначення додаткової комплексної експертизи.

За підсумком засідання генпрокурор зазначив, що наразі справа йде до закінчення.

«Сторона обвинувачення сьогоднішнім засіданням задоволена. Тому що майже п'ять судових засідань, які були перед цим засіданням, вони не відбулись. Тому йдемо до логічного кінця, саме на задоволення позиції сторони обвинувачення – довічного покарання обвинуваченого», – сказав Кравченко.

Наступне засідання відбудеться сьогодні, 21 серпня. На ньому планується допит Косова.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.