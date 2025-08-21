Головна Київ Новини
search button user button menu button

Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. 20 серпня 2025 року
фото: Дар'я Сидоренко/Суспільне Новини

Руслан Кравченко: «Йдемо до логічного кінця – довічного покарання обвинуваченого»

Суд продовжив розгляд справи про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Підозрюваний – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що на засіданні були присутні родичі та друзі загиблого, а також активісти. Сторону обвинувачення представляв генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Зокрема, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері.

Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора. Зокрема, він зазначив, що їхав із другом, який служить на сході України. Він зробив зауваження підліткам, оскільки вони голосно спілкувалися і таким чином заважали розмові підозрюваного із товаришем.

«Коли ми казали, щоб діти вели себе спокійніше, мені прийшла у відповідь нецензурна лайка. Про це вони не хочуть казати, бо це трошки для них не коректно. Я на той момент цих підлітків не вважав малолітніми дітьми. Вони не схожі на них», – сказав Косов.

Підозрюваний також зазначив, що це відео засвідчує, що просто відбулася певна розмова і не було ніяких підстав і мотивів для вбивства.

Також у суді допитали експерта, який проводив судово-медичну експертизу. Допит проводили, щоб встановити додаткові обставини. На наступному засіданні вирішуватиметься питання стосовно доцільності призначення додаткової комплексної експертизи.

За підсумком засідання генпрокурор зазначив, що наразі справа йде до закінчення.

«Сторона обвинувачення сьогоднішнім засіданням задоволена. Тому що майже п'ять судових засідань, які були перед цим засіданням, вони не відбулись. Тому йдемо до логічного кінця, саме на задоволення позиції сторони обвинувачення – довічного покарання обвинуваченого», – сказав Кравченко.

Наступне засідання відбудеться сьогодні, 21 серпня. На ньому планується допит Косова.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. 

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Теги: вбивство фунікулер Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
Продовольчі ярмарки у Києві 26-27 липня: де можна придбати фермерські продукти
26 липня, 06:44
Внаслідок удару в одному з під'їздів будинку вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи
У Дарницькому районі розгорнуто штаби для допомоги постраждалим під час атаки РФ: адреси
28 липня, 11:06
СБУ та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району.
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
29 липня, 09:49
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва (фото)
31 липня, 13:01
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
4 серпня, 16:18
Чоловік замість ремонту обікрав квартиру
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз
7 серпня, 14:31
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
13 серпня, 00:17
У Києві 16-17 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 16-17 серпня
15 серпня, 14:02
Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати законопроєкт №13439-3
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Вчора, 17:28

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор
Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Ткаченко відповів на прохання сервісів таксі дозволити роботу вночі
Ткаченко відповів на прохання сервісів таксі дозволити роботу вночі
Помічник депутатки Київради Дмитро Перов влаштував «голу вечірку»: реакція соцмереж
Помічник депутатки Київради Дмитро Перов влаштував «голу вечірку»: реакція соцмереж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
9170
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
6080
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
4945
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
4455
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua