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    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)

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    Із будівлі школи було евакуйовано всіх дітей та працівників навчального закладу - «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    Із будівлі школи було евакуйовано всіх дітей та працівників навчального закладу

    Інформація про замінування школи виявилась неправдивою

    Поліцейські Вишгородського району встановлюють обставини повідомлення про замінування школи у місті Славутич. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як повідомлялося, сьогодні близько 10 години на електронну адресу школи №1 надійшло повідомлення про замінування. Адміністрація школи повідомила про це до поліції.

    На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції, рятувальники ДСНС, нацгвардійці, кінологи та вибухотехніки поліції Київщини.

    Всіх дітей та персонал було негайно евакуйовано.

    Правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження.

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    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)
    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)

    Наразі правоохоронці встановлюють особу псевдомінера.

    Нагадаємо, нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

    28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Національна поліція України кримінал школа Київщина замінування
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    «Замінування» школи на Київщині: поліція шукає зловмисника (фото)