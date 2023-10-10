Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
фото: Поліція Києва

Встановлено три особи, які займались протиправною діяльністю

Правоохоронці столиці викрили місце розпусти під виглядом масажного салону. Замість масажу працівниці надавали клієнтам послуги сексуального характеру. Організував пікантний бізнес 31-річний киянин, який залучив до схеми ще двох знайомих. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян повідомив, що у кожного фігуранта схеми були свої обов’язки. За надання послуг інтимного характеру вони отримували від дівчат 60%.

«Встановлено три особи, які займались протиправною діяльністю. Зокрема, чоловік шукав і орендував приміщення для місць розпусти, а дві його подруги виконували роль адміністратора та модератора так званого «масажного салону». Вони підшукували дівчат для роботи, приймали телефонні дзвінки від клієнтів, повідомляли вартість та умови надання послуг сексуального характеру, здійснювали розрахунок та вели облік отриманих незаконних прибутків. Вартість одного сеансу пікантного масажу коливалась від 1 200 до 5 550 грн», – сказав Кочкадамян.

Правоохоронці затримали трьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та розташування масажних кабінетів були вилучені чорнові записи, мобільні телефони, картки телефонних операторів та гроші, отримані від клієнтів за послуги.

5 фото
На весь екран
Поліція Києва викрила бордель, фігурантів відправили під домашній арешт
Поліція Києва

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво та ч. 2 ст. 303 – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України.

«Трьом фігурантам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років», – додав полковник поліції.

Нагадаємо, раніше співробітники управління міграційної поліції Київщини провели операцію із затриманням 32-річної мешканки м. Бровари, що на Київщині, яка примушувала дівчат надавати сексуальні послуги чоловікам.

Теги: Київ проституція інтимні послуги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)
Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
Доступ до укриттів у дитсадках: столична влада ухвалила нове рішення
Доступ до укриттів у дитсадках: столична влада ухвалила нове рішення
У Києві через сильний вітер впала зупинка (фото)
У Києві через сильний вітер впала зупинка (фото)
У Києві дві неповнолітні дівчини вистрибнули з даху недобудови
У Києві дві неповнолітні дівчини вистрибнули з даху недобудови
Наслідки негоди на Київщині: без світла понад 15 тисяч людей
Наслідки негоди на Київщині: без світла понад 15 тисяч людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
49K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
37K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
34K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
16K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
15K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту