Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років

Встановлено три особи, які займались протиправною діяльністю

Правоохоронці столиці викрили місце розпусти під виглядом масажного салону. Замість масажу працівниці надавали клієнтам послуги сексуального характеру. Організував пікантний бізнес 31-річний киянин, який залучив до схеми ще двох знайомих. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

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Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян повідомив, що у кожного фігуранта схеми були свої обов’язки. За надання послуг інтимного характеру вони отримували від дівчат 60%.

«Встановлено три особи, які займались протиправною діяльністю. Зокрема, чоловік шукав і орендував приміщення для місць розпусти, а дві його подруги виконували роль адміністратора та модератора так званого «масажного салону». Вони підшукували дівчат для роботи, приймали телефонні дзвінки від клієнтів, повідомляли вартість та умови надання послуг сексуального характеру, здійснювали розрахунок та вели облік отриманих незаконних прибутків. Вартість одного сеансу пікантного масажу коливалась від 1 200 до 5 550 грн», – сказав Кочкадамян.

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Правоохоронці затримали трьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та розташування масажних кабінетів були вилучені чорнові записи, мобільні телефони, картки телефонних операторів та гроші, отримані від клієнтів за послуги.

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Поліція Києва викрила бордель, фігурантів відправили під домашній арешт Поліція Києва

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво та ч. 2 ст. 303 – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України.

«Трьом фігурантам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років», – додав полковник поліції.

Нагадаємо, раніше співробітники управління міграційної поліції Київщини провели операцію із затриманням 32-річної мешканки м. Бровари, що на Київщині, яка примушувала дівчат надавати сексуальні послуги чоловікам.