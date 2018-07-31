Запасливий пасажир метро приніс на обмін 2300 жетонів



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Якщо їздити двічі на день, то чоловікові вистачить жетонів майже на 3,5 року

У сервісний центр на станції київського метрополітену чоловік приніс на обмін 2300 синіх жетонів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

Вона нагадала, що сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати.

«По одному міняють у касах, більше - у сервісних центрах на станціях «Дорогожичі», «Дарниця», «Майдан Незалежності» та «Політехнічний інститут». Зверніть увагу, що сервісні центри працюють до 19.00», - написала Макогон.

У серпні обмін проводитиметься тільки у сервісних центрах і уже з доплатою або пропорційно.

«Позаглядайте у кишені, шухлядки, сумочки та гаманці, щоб скористатися можливістю. А поки ви то робите, додам, що один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 року», - повідомила Макогон.

Вона додала, що ще двоє пасажирів принесли по 500 жетонів і один - 240 жетонів старого зразка.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.