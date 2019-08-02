Столична мерія замовила проїзні електронні квитки для школярів на 31 млн грн



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Цьогоріч поставлять 330 тис. електронних квитків учня закладам загальної середньої освіти

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Київської міської держадміністрації 29 липня за результатами тендеру замовило ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») учнівських проїзних квитків на 31,07 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч поставлять 330 тис. електронних квитків учня закладам загальної середньої освіти по 94,14 грн. Картки зі штрих-кодом і чіпом MifarePlus S 2K будуть персоналізовані та ініціалізовані кодом ініціалізації. На них нанесуть написи «Учнівський квиток» і «Kyiv Smart Card», персональні дані про учня, дані про заклад освіти, логотип КМДА, назву сайту та телефон служби підтримки. Гарантійний строк становить три роки.

Ціна угоди всього на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 31,35 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Підприємство «Пластик Карта», засновниками якого є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а бенефіціаром і директором – член правління естонської «Plastmex OÜ» Костянтин Куклєв із Дубаї (ОАЕ).

Переможець «НДІ ПІТ» Валентина Прокоф’єва, Юрія Воробйова, Віктора Артеменка та Віктора і Ганни Бобовкіних є монополістом зі виготовлення дипломів для вузів, студентських квитків і шкільних атестатів. Донедавна до складу акціонерів та наглядової ради входив Михайло Згуровський – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та екс-голова наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Він вийшов зі складу акціонерів «НДІ ПІТ», коли Антимонопольний комітет України проводив відповідне розслідування.

Раніше повідомлялося, що усі учні столичних закладів загальної середньої освіти денної форми навчання отримають електронні учнівські квитки, які надають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва.

Джерело: Наші гроші