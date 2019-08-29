У підземці відновлено систему продажу Kyiv Smart Card



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Місто впроваджує електронний квиток

У столичному метрополітені фахівці КП «ГІОЦ» відновили систему продажу Kyiv Smart Card.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

У підприємстві зазначили, що метрополітен не має доступу до системи електронного квитка.

Також у метро нагадали, що місто впроваджує електронний квиток, тому картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:

«Хрещатик» (центральний вихід)

«Театральна»

«Майдан Незалежності»

«Академмістечко» (вихід до магазину Novus)

«Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»)

«Арсенальна»

«Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»)

«Сирець»

«Почайна» (вихід до вул. С.Бандери)

«Площа Льва Толстого».

Натомість у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, можна використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро як звичайно.

На станції «Площа Льва Толстого» також реалізовуватиметься QR-квиток.

Більше про електронний квиток тут.

Як повідомлялося, 29 серпня у столичному метрополітені стався збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях підземки. Для уникнення черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах було відновлено продаж та поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.

Незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, а й від карток метро.

Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься в касах низки станцій підземки.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.