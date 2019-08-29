У підземці відновлено систему продажу Kyiv Smart Card
Місто впроваджує електронний квиток
У столичному метрополітені фахівці КП «ГІОЦ» відновили систему продажу Kyiv Smart Card.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
У підприємстві зазначили, що метрополітен не має доступу до системи електронного квитка.
Також у метро нагадали, що місто впроваджує електронний квиток, тому картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:
- «Хрещатик» (центральний вихід)
- «Театральна»
- «Майдан Незалежності»
- «Академмістечко» (вихід до магазину Novus)
- «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»)
- «Арсенальна»
- «Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»)
- «Сирець»
- «Почайна» (вихід до вул. С.Бандери)
- «Площа Льва Толстого».
Натомість у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, можна використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро як звичайно.
На станції «Площа Льва Толстого» також реалізовуватиметься QR-квиток.
Більше про електронний квиток тут.
Як повідомлялося, 29 серпня у столичному метрополітені стався збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях підземки. Для уникнення черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах було відновлено продаж та поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.
Незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, а й від карток метро.
Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься в касах низки станцій підземки.
Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.