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Справа про держзраду. Медведчук із Москви вимагав влаштувати йому відеосеанс зв’язку з судом у Львові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Справа про держзраду. Медведчук із Москви вимагав влаштувати йому відеосеанс зв’язку з судом у Львові
На ухвалення вироку Медведчуку знадобиться не менш як рік
фото: Радіо Свобода

«Главком» розкопав ексклюзивні подробиці гучної справи, розгляд якої триває третій рік

Обвинувачений у державній зраді колишній народний депутат Віктор Медведчук наполягав, щоб його дистанційно було долучено до розгляду справи. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Алло, Москва». Що відбувається зі справою про держзраду Медведчука?».

Протягом 2023 року адвокати обвинуваченого закидали клопотаннями Личаківський районний суді Львова; вони просили дозволити Віктору Медведчуку підключатися до розгляду з приміщення російських судів. Річ у тім, що після обміну кума Путіна на дві сотні полонених азовців наприкінці вересня 2022 року, справа про держзраду перейшла у заочний розгляд.

«Львівський суд не погодився з позицією адвокатів та обвинуваченого. По-перше, Україна припинила будь-які відносини, у тому числі й дипломатичні з країною-агресоркою. Не може йти про жодну довіру до судів Росії, які могли б організувати відеоконференцію з Медведчуком. По-друге, суд здійснює заочний розгляд справи. Цей формат може бути припинено лише за однієї обставини, якщо у судове засідання прибуде обвинувачений Медведчук. Оскільки його точне місцеперебування невідомо, суд продовжує заочно слухати справу», – заявив співрозмовник «Главкома».

Станом на початок лютого 2025 року, Феміда дослідила письмові докази сторони обвинувачення. Учасники процесу дійшли до 63-го тому із 85-ти, які є у справі (кожен том налічує приблизно 250 сторінок). Далі очікується допит свідків, заявлених прокурором. Потім естафета переходить до сторони захисту, яка запропонує свої письмові докази.

На ухвалення вироку Медведчуку знадобиться не менш як рік, припускає співбесідник «Главкома» у Личаківському районному суді. Зараз судді слухають цю справу щотижнево протягом одного дня.

За даними слідства, з 2014 року Віктор Медведчук вступив у змову з росіянами (через компанію «Нові Проекти») у питанні видобутку корисних копалин родовища «Глибока» на Керченському шельфі Чорного моря.

Крім цього, кум Путіна, за версією правоохоронців, причетний до підготовки проєкту «Промінь», який був націлений на масовий збір персональних даних українців з метою їхнього вербування і залучення як агентів впливу. Іще Віктору Медведчуку українські силовики приписують розголошення росіянам місця розташування секретного військового підрозділу ЗСУ.

За перерахованими епізодами Офіс генпрокурора склав обвинувачений акт стосовно Медведчука за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») і  ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни», а саме: пособництво незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території). З червня 2022 року справу слухає «трійка» суддів Личаківського районного суду Львова у закритому режимі.

До слова, президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі заявив, що у 2022 році проросійський політик Віктор Медведчук мав стати президентом України за ультиматумом Путіна

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Теги: Віктор Медведчук суд державна зрада

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